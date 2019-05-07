شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الوزارة.. السلة يدرس التراجع عن التعاقد مع المدرب الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة التراجع عن التعاقد مع الإسبانى ألفريد جوليى المدير الفنى الذى تم الاتفاق معه على تولى المهمة التدريبية للمنتخب خلفا لعمرو أبو الخير. وترجع فكرة التراجع بعد تأخر رد الوزارة فى حسم موقفها سواء بالموافقة أو الرفض على التعاقد مع الخواجة الإسبانى. كان اتحاد السلة قد أعلن الاتفاق مع الإسبانى ألفريد جولبى لتولى مهمة تدريب المنتخب خلفا لعمرو أبو الخير الذى تقدم باستقالته، وتمت مخاطبة الوزارة للحصول على موافقتها، إلا أنه حتى الآن لم يصل رد إلى الاتحاد سواء بالموافقة أو بالرفض.

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