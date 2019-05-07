شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب رسميا حكاما أجانب لمباراته المقبلة فى الدورى أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى الزمالك خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، يطلب فيه استقدام طاقم حكام أجنبى لإدارة مباراته فى الدورى أمام وادى دجلة، المقرر لها مساء الخميس المقبل.

وبدأت لجنة الحكام باتحاد الكرة اتصالاتها لاستقدام حكام أجانب للمباراة المرتقبة بناء على طلب مجلس إدارة النادى الأبيض، وكان الزمالك تأهل مؤخرا إلى نهائى الكونفدرالية على حساب النجم الساحلى ليواجه نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية.

يذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 60 نقطة، خلف الأهلى المتصدر بـ67 نقطة، وبيراميدز الوصيف بـ65 نقطة.