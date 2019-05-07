شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: بند فى عقد لاعب الأهلى يخالف لوائح الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترض المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، على البند الذى يتضمنه عقد كريم يحيى لاعب النادى الأهلى المعار إلى صفوف الفريق السكندرى، بألا يشارك فتحى فى مباريات سموحة مع القلعة الحمراء.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "كريم يحيى لاعب نادى سموحة المعار من الأهلى لنهاية الموسم القادم ونجم المنتخب الأولمبى محروم من المشاركة فى مباراة سموحة والأهلى المقبلة بفعل عقد الإعارة بين سموحة والأهلى، الذى ينص على أنه محروم من اللعب أمام الأهلى، وطبعا هذا العقد وغيره من عقود الإعارة بين الأندية المختلفة التى تنص على مثل هذا البند غير متوافقة مع لوائح الفيفا أتمنى أن يزول هذا الشرط قبل مباراتنا المقبلة مع الأهلى من أجل كرة القدم المصرية".



فرج عامر

ويواجه سموحة النادى الأهلى على استاد بتروسبورت فى تمام العاشرة مساء السبت المقبل خلال المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر المسابقة المحلية.