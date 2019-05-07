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محمد محمود يحتفل بعيد ميلاده رقم 21

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم محمد محمود لاعب وسط النادى الأهلى بعيد ميلاده رقم 21، حيث ولد صانع ألعاب القلعة الحمراء فى 7 مايو عام 1998.

انضم محمد محمود إلى النادى الأهلى فى الانتقالات الشتوية يناير الماضى، قادماً من صفوف فريق وادى دجلة فى صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 20 مليون جنيه.

وشارك محمود مع الأهلى فى 74 دقيقة فقط مقسمة على مباراتين هما مباراتى بيراميدز التى خسرها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسموحة والتى فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف، إلا أن اللاعب الشاب تعرض لقطع فى الرباط الصليبى خلال تلك المباراة ليغيب عن المشاركة مع الأهلى حتى الآن.

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وعموما شارك محمد محمود فى 19 مباراة منذ انطلاق الموسم الجارى سواء مع وادى دجلة أو الأهلى جاءت بواقع مباراة فى كأس مصر و18 أخرى فى الدورى العام، وسجل محمود 4 أهداف فيما صنع هدفاً آخر.

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