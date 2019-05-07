حازم إمام لـ"سوبر كورة": بعشق الفتة.. الفطار برا البيت بيعذبنى.. ورفضت التمثيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجان حازم أمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أمتع الجماهير كثيرا بأهدافه ومهاراته الفريدة، ليفرض نفسه كواحد من أهم نجوم الكرة المصرية على مر مدار تاريخها، ويصبح أيقونة الزمالك الأولى ليس فقط بسبب موهبته الاستثنائية، ولكن لامتلاكه أيضاً كاريزما حجزت له مكان فى قلوب الجماهير بمختلف انتماءاتها. لمشاهدة الحوار اضغط هنا.. Advertisements

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