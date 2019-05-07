شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الظهور الأول للإسماعيلى بعد وداع كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر فريق الإسماعيلى بقيادة محمود جابر فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء للمرة الأولى بعد وداع بطولة كأس مصر، حيث يستأنف الدراويش تدريباتهم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية عقب حصولهم على راحة أمس الاثنين أول أيام شهر رمضان الكريم. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الإنتاج الحربى بالجولة 32 للدورى والمقرر لها الجمعة المقبلة. وودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة أمام الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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