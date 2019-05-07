القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول اليوم مجانا| موعد مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة...

نعرض لكم أسماء وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مجانا اليوم، بالإضافة إلى موعد مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول اليوم الثلاثاء 7-5-2019، والتي تأتي في جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وموعد مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم، يستقبل من خلالها ليفربول برشلونة على أرضية ملعب الأنفيلد، في مباراة العودة، التي ستحدد الفريق المتأهل إلى موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

موعد مباراة برشلونة وليفربول اليوم

موعد مباراة برشلونة وليفربول اليوم في مباريات نصف نهائي دوري الأبطال 2018/2019، يدخلها نادي برشلونة، وهو الأقرب من المتأهل إلى المباراة النهائية، بعد الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وفي المقابل على ليفربول، من خلال مباراة برشلونة اليوم، تحقيق نتيجة الفوز، بفارق أربعة أهداف من أجل الوصول إلى النهائي الأوروبي 2019.

الموعد البلد 19.00 بتوقيت غرينتش ولندن والمغرب 20.00 بتوقيت كل من تونس والجزائر 21.00 بتوقيت مصر والسودان 22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد ودمشق 23.00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

القنوات الناقلة لموعد مباراة برشلونة وليفربول مباشرة

القنوات الناقلة التي ستعرض موعد مباراة برشلونة ا اليوم ضد ليفربول، في مباراة العودة من مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في القارة الأوربية ستكون هي مجموعة قنوت بي إن سبورت الرياضية، وستعرض المباراة على قناة bein hd 1، وخصصت القناة معلقين من اجل التعليق على لعبة برشلونة وليفربول اليوم، وهما كل من المعلق التونسي عصام الشوالي، على القناة الصوتية الأولى، وعلى القناة الصوتية الثانية سيتواجد المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، ومن هنا تجدون تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مجانا.

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