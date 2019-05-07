موعد مباراة “ليفربول وبرشلونة” والقنوات المفتوحة الناقلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال...

نتابع موعد مباراة ليفربول وبرشلونة فى نصف نهائى دورى ابطال اوروبا، حيث حسم فريق ليفربول الإنجليزي موقفه من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما حقق الفوز على فريق بورتو البرتغالي بنتيجة 6-1 في مجموع لقائي الذهاب والعودة، وقد تأهل رسميًا للدور نصف النهائي لمواجهة فريق ليفربول الإسباني بعدما تأهل فريق برشلونة على حساب مانشستر يونايتد بفوزه في الدور ربع النهائي من نفس البطولة بأربع أهداف نظيفة دون رد، بالإضافة إلى أن الفريقين التقيا في دور الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بفوز برشلونة.

مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2019

موعد ليفربول وبرشلونة فى دورى ابطال اوروبا

بعد إصابة محمد صلاح بارتجاج في المخ، في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل، السبت الماضي، – فقد أكد مدرب نادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب ، في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، أن هداف ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح سوف يغيب عن مباراة العودة أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتظر عشاق الكرة في فى الوطن العربي خصوصًا وجميع أنحاء العالم هذه المباراة القوية التي سوف يتأهل من خلالها الفريق الفائز في مجموع اللقاءين للدور النهائي ليواجه الفائز من مباراة أياكس وتوتنهام.

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة 2019 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

في مواجهة نارية بين الفريقين سيواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره الإسباني في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 اليوم الثلاثاء 7 مايو 2019.

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مباراة عودة نصف نهائي دوري ابطال أوروبا الأربعاء 8 مايو 2019

توقيت مباراة ليفربول وبرشلونة

مباراة ليفربول وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ستبدأ فى الاوقات التالية-

الساعة 9:00 م بتوقيت القاهرة والقدس والأردن

الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد

الساعه ا11:00 مساء بتوقيت دبي

ويذكر أن الفريقين قد تواجها من قبل عشر مرات انتهت بفوز ليفربول في أربع و برشلونة في ثلاثة وتعادل الفريقين في ثلاث مباريات.

وكان آخر من توج ببطولة دوري أبطال أوروبا هو فريق ريال مدريد الإسباني العام الماضي على حساب الإنجليزي ليفربول.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مجانا