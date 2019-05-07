موعد مباراة ليفربول ضد برشلونة والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

كتب: عثمان إبراهيم
يلتقي اليوم فريقا ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
وسيتم نقل مباراة ليفربول ضد برشلونة التي يستضيفها ملعب أنفيلد معقل الفريق الإنجليزي، على قناة "بي إن سبورتس HD1"، وسيتولى التعليق عليها التونسي عصام الشوالي والجزائري حفيظ دراجي.
برشلونة حسم الذهاب بثلاثية
ويدخل فريق برشلونة مواجهة الإياب متسلحا بفوزه الكبير ذهابا على ملعب كامب نو الأربعاء الماضي، بثلاثة أهداف نظيفة (طالع التفاصيل).
فرص تأهل...
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