تقرير.. بعد الفشل في التأهل للأبطال.. 3 أزمات منتظرة في صيف مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

تعرض فريق مانشستر يونايتد لضربة قوية قبل نهاية الموسم عقب الفشل في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل أمام هدرسفيلد (1-1) في إطار منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي.

اليونايتد أصبح بعيدًا عن التأهل في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أصبح الفارق بينه وبين توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع أربع نقاط.

أزمة اليونايتد لن تتوقف عند الفشل في الصعود لدوري الأبطال بل سيكون فريق الشياطين الحمر في انتظار ثلاث أزمات محتملة في الصيف المقبل.

- رحيل الكبار

أبرز أزمات اليونايتد ستكون ممثلة في رحيل نجوم الفريق والذي يأتي من أبرزهم بول بوجبا وديفيد دي خيا بعدما كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الثنائي قد يرحلان حال فشل اليونايتد في الصعود لدوري الأبطال.

تقارير صحفية إنجليزية أكدت أن بوجبا قد يكون في صفوف ريال مدريد خلال الموسم المقبل، في المقابل قد يرحل دي خيا لباريس سان جيرمان الفرنسي أو الانتقال لريال مدريد في ظل رغبة النادي الملكي لتدعيم صفوفه بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الميرنجي.

ملف الراحلون عن اليونايتد لن يتوقف عند الثنائي بوجبا ودي خيا بل سيمتد أيضًا للثنائي الإسباني أندير هيريرا وخوان ماتا حيث سينتهي عقد الأول بنهاية الموسم الحالي كما سينتهي عقد ماتا في الموسم المقبل حيث لم يتوصل صاحب الـ30 عامًا لاتفاق مع إدارة الشياطين الحمر حول التجديد.

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- ملف الصفقات

بالتأكيد سيكون ملف الراحلين من نجوم الفريق عن اليونايتد ستمثل ضربة قوية لإدارة النادي، الأمر الذي سيجعل إدارة الشياطين الحمر تحاول إعادة تصحيح الأوضاع أملاً في إعادة الفريق محليًا وقاريًا.

ملف الصفقات ستكون الأبرز عند طاولة مانشستر يونايتد لكن ما سيقف أمام طموح الإدارة هو محاولة الأهداف المرشحة باقناعهم بالانتقال لمسرح الأحلام بعد الفشل في التأهل لدوري الأبطال.

- سولشيار مهدد

عانى مانشستر يونايتد في أعقاب رحيل السير أليكس فيرغسون من عدم الاستقرار الفني كان آخرها رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب سلسلة النتائج المتذبذبة الذي حققها ليتم الاستقرار على تعيين أولي جونار سولشاير بصورة مؤقتة.

سولشيار استطاع أن يحقق بداية مثالية على كافة الجبهات سواء المحلية أو القارية والتي كان من أبرزها إقصاء باريس سان جيرمان من دور الثمانية ليتم تعيينه بصورة رسمية، لكن سرعان ما تحول الأمور في مسرح الأحلام إلى كابوس عند رفاق سولشاير بعد الخروج الأوروبي على يد برشلونة بجانب الإقصاء من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا عقب الخروج من بين الأربعة الكبار.

وقد يكون سولشيار مهدد بفقدان منصبه مع بداية الموسم المقبل إذا استمرت النتائج السلبية داخل الفريق.