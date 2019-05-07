محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على ليفربول الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة التاسعة مساءً.
واستطاع برشلونة الفوز ذهابا على ملعب الكامب نو، بثلاثية نظيفة، سجل سواريز هدفا، وميسي هدفين.
ويغيب عن صفوف برشلونة عثمان ديمبلي، فيما يفتقد الريدز للثنائي الخطير محمد صلاح، وفيرمينو بداعي الإصابة.
ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون
الوسط: هيندرسون - فابينيو - فينالدوم
الهجوم: شاكيري - ماني - أوريجي
فيما يبدأ ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: سيرجيو روبرتو - بيكيه - لينجيله - خوردي ألبا
الوسط: راكيتيتش - بوسكيتس - فيدال
الهجوم: ميسي - كوتينيو - سواريز
كانت هذه تفاصيل خبر في غياب صلاح.. التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول وبرشلونة بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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