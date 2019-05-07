الزمالك يطلب حكامًا أجانب لمباراة وادي دجلة

تلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من نادي الزمالك، يطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراة الفريق أمام وادي دجلة، بعد غدٍ الخميس في الفريق أمام وادي دجلة، بعد غدٍ الخميس فيالدوري. أرسلت لجنة الحكام خطابات إلى أكثر من اتحاد أوروبي لاستقدام طاقم حكام أجنبي يدير المباراة المرتقبة للفريق الأبيض أمام دجلة.

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