شكرا لقرائتكم مدرب المنتخب يعود من إسبانيا اليوم بعد حضور زفاف نجله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خافيير أجيرى، المدير الفني للمنتخب الوطني، يعود إلى القاهرة اليوم الثلاثاء بعد إجازة قصيرة قضاها إسبانيا، لحضور حفل زفاف نجله.
ويتابع أجيرى برنامج المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
يشار إلى أن منتخب مصر سيواجه زيمبابوى يوم 21 يونيو المقبل فى مباراة الإفتتاح باستاد القاهرة.
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