نيمار يسجل هدفه الـ 50 بقميص باريس سان جيرمان

اسماء السيد - رفع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا رصيده التهديفي إلى 50 هدفاً سجلها لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي في مختلف المسابقات منذ انضمامه لصفوفه في صيف عام 2017 قادماً من نادي برشلونة الإسباني.

وجاء إحراز نيمار للهدف الخمسين بعدما سجل هدفاً من ركلة جزاء لصالح باريس سان جرمان في شباك نيس في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي .

وسجل نيمار 22 هدفاً في موسمه الأول مع النادي الباريسي ، بينما أحرز 28 هدفاً خلال الموسم الجاري، وسيكون بإمكانه ان يعزز رصيده التهديفي في المباريات الثلاث الأخيرة من عمر البطولة .

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وفي التفاصيل ، فقد سجل ابن"السامبا" 34 هدفاً بواسطة قدمه اليمنى ، بينما سجل بيسراه 15 هدفاً، فيما أحرز هدفاً واحداً برأسه ، حيث سجل 39 هدفاً من داخل منطقة الجزاء ، بينما أحرز 11 هدفاً من خارجها ، كما سجل 6 اهداف من ركلات حرة مباشرة ، و 10 اهداف بواسطة ركلات الجزاء.

ورغم ان نيمار غاب عن صفوف نادي العاصمة الفرنسية عدة أشهر ، بسبب تعرضه لإصابة في كاحله خلال شهر فبراير من عام 2018 ثم في شهر مارس من عام 2019 ، إلا ان رصيده التهديفي مع باريس سان جرمان في موسمه الثاني قد بلغ 50 هدفاً في 57 مباراة، وهو رصيد لا يختلف كثيراً عن رصيده مع برشلونة الذي سجل لصالحه 54 هدفاً في 92 مباراة بكافة الاستحقاقات خلال موسم (2014-2015)، رغم انه لعب ضمن صفوفه 45 مباراة إضافية.

يشار الى أن ما يميز حصيلة الموسمين الأوليين لنيمار في برشلونة هو تحقيق "الثلاثية التاريخية" في موسمه الثاني عندما ساهم في إحراز الفريق الكتالوني للقب الدوري الإسباني و كأس الملك و دوري أبطال أوروبا ، في حين ان حصيلته في موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان قد تراجعت ، حيث اكتفى بالمساهمة في إحراز لقب الدوري الفرنسي ، إلا ان آماله تبخرت في التتويج القاري بعد الخسارة المؤلمة أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي ، مثلما خسر كأس فرنسا بخسارة أشد مرارة أمام رين.