اتحاد الكرة يخطر "كاف" بالأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية أول يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الأفريقية فى الموسم المقبل. وسيتم إرسال الترشيحات في الأسبوع الأول من يونيو المقبل، ووقتها سيتحدد بنسبة كبيرة أول وثاني الدوري وهما من سيشاركان في دوري أبطال أفريقيا والأقرب الأهلي والزمالك بينما سيتم إرسال اسم فريق بيراميدز للمشاركة في الكونفدرالية وسيتم إخطار "كاف" بتأجيل حسم الفريق الرابع المشارك في الكونفدرالية لما بعد انتهاء كأس مصر.

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