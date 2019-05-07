شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف 100 ألف جنيه لكل لاعب قبل مواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل لاعبو الزمالك خلال الساعات المقبلة، على مكافأة الصعود لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، وقدرها 100 ألف جنيه لكل لاعب، بعد تخطى الفريق عقبة النجم الساحلى التونسى فى دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب تعادله سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت فى تونس، بعد فوزه ذهابًا على استاد برج العرب بالإسكندرية، بهدف دون رد، أحرزه محمود كهربا.

ومن المقرر أن يصرف لاعبو الزمالك المكافآت فى الوقت الحالى لتحفيزهم قبل مواجهة وادى دجلة، المقرر إقامتها الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

يحتل الزمالك حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المحلية الذى تصدره الأهلى برصيد 67 نقطة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة، وخلفهم الزمالك برصيد 60 نقطة، إلا أن الأبيض خاض 27 مباراة فقط مقابل 31 مباراة خاضها بيراميدز و29 مباراة للأحمر.