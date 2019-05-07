شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفع مكافأة الفوز 13 مرة لتحفيز اللاعبين للفوز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، لاعبى فريقه، برفع مكافأة الفوز فى المباراة الواحدة ببطولة الدورى العام 13 مرة، لتصبح 40 ألف جنيه فى المباراة الواحدة بدلاً من 3 آلاف و300 جنيه كما تنص اللائحة الحمراء.

ووفقًا لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن الإدارة لاحظت غضب اللاعبين من خصم 10% من قيمة عقودهم على خلفية توديع بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور الثمانية أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بعد الخسارة بمجموع مبارتى الذهاب والإياب 5-1، وهو الأمر الذى أثار قلق مسئولى الأهلى بخصوص ضياع بطولة الدورى العام، والتى أصبحت الأمل الأخير فى إنقاذ الموسم الأحمر، ليتم وعد اللاعبين بتعويضهم عن قيمة الخصومات من خلال رفع قيمة مكافآت الفوز فى المباريات.

وأفادت مصادر بأن إدارة الأهلى قررت صرف مكافأة الفوز فى بشكل فورى ونقدًا عقب انتهاء كل مباراة، من خلال دفع 20 ألف جنيه لكل لاعب، على أن يتم ترحيل الحصول على الـ20 ألف الأخرى حتى نهاية بطولة الدورى العام، بشرط حصد الفريق لبطولة الدورى العام، وذلك عن كل المباريات التى تلت إصدار القرار.

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