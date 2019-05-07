الإصابات تُطارد «صلاح» قبل المحافل الدولية.. موعود مُنذ 2012

كتب: حسن مظهر الدسوقي

قلوب توقفت وأحوال تغيرت هذا ماحدث في الدقيقة 70 من مباراة ليفربول ونيوكاسل أول أمس بالجولة الـ37، حينما أزعج حارس مرمى نيوكاسل المصريين، بعد اصطدام قوي وعنيف برأس محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، تقرر على أثره خروج الفرعون المصري، وعجزه عن استكمال اللقاء بسبب قوة الإصابة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أهم الإصابات، التي دائمًا ما تلاحق محمد صلاح، قبل البطولات القارية مع منتخب الفراعنة مُنذ أولمبياد لندن 2012.

أولمبياد لندن

- 30 يونيو 2012، قبل مباراة البرازيل في افتتاحية أولمبياد...