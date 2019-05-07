الغيابات تطارد ليفربول في حلم الوصول لنهائي الأبطال ضد برشلونة

كتب: عثمان إبراهيم

يشهد ملعب أنفيلد فى التاسعة مساء اليوم، مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزى وبرشلونة الإسبانى، ويتسلح الفريق الضيف بالفوز ذهاباً بثلاثية دون رد سجل منها الأورجويانى لويس سواريز هدفاً، والأرجنتينى ليونيل ميسى هدفين، بالرغم من سيطرة الريدز فى تلك المباراة وإهدار عدة فرص فى ظل تألق الألمانى مارك أندريه تير شتيجين حارس البرسا الذى أنقذ شباكه من هدفين مؤكدين يوم الأربعاء الماضى بملعب الكامب نو. ويقود مباراة الليلة الحكم التركى جونيت تشاكير، ويعاونه مواطناه باهاتين دوران وطارق أونجون...

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