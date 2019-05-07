كرة يد| هاشم يتحدث لـ"الخليج 365" عن "العنصرية" في فرنسا.. وكواليس انتقاله للدوري الروماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - جهاد عرابي:

أكد محمد ممدوح هاشم المنتقل حديثًا إلى دينامو بوخاريست الروماني ولاعب منتخب مصر لكرة اليد، أنه عاني كثيرًا مما وصفه بالعنصرية ضد العرب أثناء تواجده في فريقي أكس ان بروفانس ومونبيليه الفرنسيان.

وأشار هاشم في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، إلى أنه فضل الانتقال إلى دينامو بوخارست بالدوري الروماني، سعيًا نحو خوض تحدي جديد إلى جانب رغبته في أن يكون جزءً من مشروع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال لاعب الفراعنة: "عقدي مع مونبيليه انتهى بالفعل بنهاية الموسم الجاري، وصلت لكل ما أريد في فرنسا وأرغب في خوض تحدي جديد بالنسبة لي".

وأكمل: "تحدثت مع المدير الفني ورئيس النادي بشكل مباشر، رومانيا تمتلك دوري قوي في كرة اليد، كل الفرق به بنفس المستوى، والمنافسة به أقوى من الدوري الفرنسي".

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وأضاف: "هناك قواعد للانتقال للدوري الروماني، من بينها إما أن يكون اللاعب قد حصل على دوري أبطال أوروبا من قبل، أو أن تكون دولته بين أفضل ثمانية منتخبات في آخر بطولة عالم".

وأوضح: "وجودي في دينامو بوخارست سيكون أفضل بكثير بالنسبة لي، لقد عانيت كثيرًا في الدوري الفرنسي وهو ما لا يعرفه الكثيرون، أرغب في أن أكون اللاعب الأبرز في الفريق وهو ما سيتحقق بهذا الانتقال".

وأردف: "حصلت على دوري أبطال أوروبا مع مونبيليه وبالتالي لن أحقق أكثر من ذلك في فرنسا، دينامو بوخارست يريد عمل مشروع كبير وطلبوا مني أن أكون جزءً منه، وهو ما يمثل تحديًا رائعًا لي".

واختتم: "لنكن واضحين، عانيت في فرنسا كوني لاعب عربي، كنت ألعب وأنا مصاب في أكس ومونبيليه والجميع يتحدث عن كوني الأبرز في الفريق إلى جانب زميلي التونسي والكل قال -العرب هم الأبرز- ولكنني وجدت نفسي خارج التشكيل بعدها، وهذا ما نعاني كثيرًا هناك".