كومباني تجاهل النصيحة وهذه هي النتيجة

قال فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي إنه تجاهل دعوات “لعدم التسديد” من زملائه قبل أن يطلق تسديدة من مسافة بعيدة منحت فريقه فوزا مهما 1-صفر على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

وبعد أن استعاد ليفربول صدارة الترتيب عقب انتصاره خارج ملعبه على نيوكاسل يونايتد السبت الماضي، بدا سيتي متوتراً مع مرور ساعة من اللعب بإستاد الاتحاد بدون تسجيل أي هدف.

وتدخل كومباني بعد ذلك لينقذ فريقه بقذيفته المذهلة في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 70، محرزاً أول أهدافه هذا الموسم، والأول له على الإطلاق من خارج منطقة الجزاء في الدوري الممتاز، ليمنح سيتي الانتصار.

وأبلغ كومباني شبكة سكاي سبورتس: “الكل كان يقول لي لا تسدد، لكني لم أصل لهذه المرحلة في مسيرتي ليقول لي أحد متى أسدد أو لا أسدد.. هناك لاعبو وسط من طراز عالمي قالوا لي لا تسدد لكني كنت أقول لهم دائماً إن في يوم ما سأسدد من خارج منطقة الجزاء وأسجل هدفاً”.

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وقال مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا إنه كان ضمن هؤلاء الذين حثوا القائد على عدم التسديد لكنه أشاد بتأثير كومباني على النادي.

ومضى المدرب الإسباني قائلاً: “هناك لاعبون ساعدونا على الوصول للمرحلة التي نحن فيها اليوم.. جو هارت وبابلو زاباليتا وفينسنت كومباني”.

وأضاف غوارديولا: “عندما يكون كومباني لائقاً، يكون من المدافعين المذهلين، ليس فقط من أجل الهدف، إنه قائد، أنا سعيد من أجله وللنادي وللجميع”.

وإذا حقق سيتي انتصاره 14 على التوالي في الدوري أمام برايتون آند هوف ألبيون الأحد المقبل، فإنه سيحتفظ باللقب لأول مرة في تاريخ النادي، لكن غوارديولا قال إن “الضغط لا يزال على فريقه”.