رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف فريق النادى الأهلى تدريباته، اليوم الثلاثاء فى العاشرة مساء على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتازَ.

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ومنح مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، لاعبيه راحة سلبية من التمرين أمس الإثنين، عقب الفوز على النجوم بهدفين نظيفين فى بطولة الدورى العام مساء الأحد الماضى.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة.