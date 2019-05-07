رياضة | نجم ليفربول السابق: على لاعبي الريدز صنع التاريخ أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول السابق: على لاعبي الريدز صنع التاريخ أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مايكل روبنسون، لاعب ليفربول السابف، عن مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريدز و برشلونة.

ونجح برشلونة في الفوز على ليفربول في مباراة الذهاب 3-0 ويلتقي اليوم في أنفيلد ملعب الريدز في موقعة إياب نصف النهائي في تشامبيونزليج.

وقال روبنسون في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية:" لو كنت لاعبًا في ليفربول أعتقد يمكنني صنع التاريخ اليوم".