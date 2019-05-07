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رياضة | نجم ليفربول السابق: على لاعبي الريدز صنع التاريخ أمام برشلونة

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تحدث مايكل روبنسون، لاعب ليفربول السابف، عن مباراة إياب نصف نهائي بين الريدز و برشلونة. 

ونجح برشلونة في الفوز على ليفربول في مباراة الذهاب 3-0 ويلتقي اليوم في أنفيلد ملعب الريدز في موقعة إياب نصف النهائي في تشامبيونزليج.

وقال روبنسون في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية:" لو كنت لاعبًا في ليفربول أعتقد يمكنني صنع التاريخ اليوم".

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