رياضة | الليلة.. النصر والوصل وجها لوجه في قمة عربية بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. النصر والوصل وجها لوجه في قمة عربية بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم الثلاثاء فريق نادي النصر السعودي منافسه الوصل الإماراتي في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الملك فهد الدولي لحساب مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقبل اللقاء يحتل النصر صاحب الأرض المركز الثاني في المجموعة برصيد ستة نقاط جمعها الفريق من الفوز في مباراتين وخسارة مثلهم.

في المقابل يحتل فريق نادي الوصل المركز الأخير برصيد ثلاثة نقاط جمعها الفريق من الفوز في مباراة وخسارة ثلاثة لقاءات ولم يتعادل الفريق في أي مواجهة حتى الآن.

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وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان في دولة الإمارات العربية المتحدة قد إنتهت بفوز الوصل بهدف واحد مقابل لا شيء.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش.

وفيما يخص القنوات التي ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة ستكون قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها حسن العيدروس وخليل البلوشي.