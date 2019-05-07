رياضة | تعرف على قائمة أغلي 5 لاعبين في العالم تحت الـ20 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة أغلي 5 لاعبين في العالم تحت الـ20 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض "المرصد الدولي للدراسات الرياضية" قائمة بأغلى 5 لاعبين في العالم تحت سن العشرين، ويتواجد هؤلاء في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وجاء الانجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند على رأس القائمة بمبلغ 150 مليون يورو، ثم الفرنسي ماتيو جندوزي لاعب أرسنال بمبلغ 70.1 مليون يورو.

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ويأتي الإيطالي نيكولو زانيو لاعب روما في المركز الثالث بمبلغ 67.4 مليون يورو، وبعده الألماني كاي كافيرتز لاعب بايرن ليفركوزن بمبلغ 64.3 مليون يورو.

وتذيل الإنجليزي ديكلان رايس لاعب ويست هام قائمة أغلى اللاعبين الشباب بمبلغ 64.2 مليون يورو.