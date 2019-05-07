الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: يلتقي ليفربول مع برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يلتقي الوحدة الإماراتي مع لوكوموتيف الأوزبكي والنصر السعودي مع الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا. وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو (آيار): دوري أبطال أوروبا

23:00 ليفربول × برشلونة دوري أبطال آسيا

14:00 أولسان × سيدني 14:00 كاواساكي فرونتال × شنغهاي 15:00 بوريرام يونايتد × أوراوا ريد دياموندز 16:00 بكين × تشونبوك Advertisements 22:00 الوحدة × لوكوموتيف 22:30 الريان × الاتحاد 22:30 الزوراء × ذوب آهن 23:00 النصر × الوصل وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة النصر والوصل الإماراتي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

https://www.alweeam.com.sa/589562 مشاهدة مباراة الاتحاد والريان القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

https://www.alweeam.com.sa/589556 مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/589548

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والبث المباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.