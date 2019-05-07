شكرا لقرائتكم محمد فخري لاعب الأهلي يقرر البقاء بطنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

عقد المحاسب فايز عريبي رئيس طنطا جلسة مطولة مع محمد فخري لاعب الأهلي لحسم انتقال اللاعب لأبناء السيد البدوي في الموسم المقبل سواء علي سبيل الاعارة أو الانتقال النهائي في الموسم المقبل .

وشهدت الجلسة حضور علاء عكاشة مدير الكرة بطنطا وأيمن المزين المدير الفني للفريق وفخري رمضان والد اللاعب بالإضافة لأحد مدربي قطاع الناشئين بطنطا والذي ينحدر من نفس مسقط رأس اللاعب بقرية عياش التابعة لمركز المحلة .

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وشهدت الجلسة موافقة اللاعب علي الإنضمام لأبناء السيد البدوي وترحيبه باللعب ضمن صفوف طنطا في الموسم المقبل في حالة موافقة مجلس إدارة الأهلي علي انتقاله لأبناء السيد البدوي ، مطالبا مسئولى طنطا بالدخول في مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة الاهلي .

يذكر أن محمد فخري من ناشئي غزل المحلة وانتقل للنادي الاهلي منتصف الموسم قبل الماضي مقابل مليون و800 الف جنيه قبل ان يتقدم طنطا بعرض رسمي لاستعارة اللاعب من القلعة الحمراء في الموسم المقبل لدعم صفوف الفريق الصاعد للدوري الممتاز