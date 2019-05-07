شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يعود من إسبانيا اليوم بعد حضور زفاف نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود خافيير أجيرى، المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، قادمًا من إسبانيا بعد إجازة قصيرة قضاها هناك.

وسافر أجيرى إلى إسبانيا، لحضور حفل زفاف نجله، على أن يصل للقاهرة اليوم الثلاثاء لمتابعة برنامج المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه زيمبابوى يوم 21 يونيو المقبل فى مباراة الإفتتاح باستاد القاهرة.