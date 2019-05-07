نكشف تفاصيل جلسة رئيس طنطا مع لاعب الأهلي للانضمام لأبناء السيد البدوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المحاسب فايز عريبي، رئيس طنطا جلسة مطولة مع محمد فخري لاعب الأهلي لحسم انتقال اللاعب لأبناء السيد البدوي في الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي في الموسم المقبل.

وشهدت الجلسة حضور علاء عكاشة مدير الكرة بطنطا وأيمن المزين المدير الفني للفريق وفخري رمضان والد اللاعب بالإضافة لأحد مدربي قطاع الناشئين بطنطا والذي ينحدر من نفس مسقط رأس اللاعب بقرية عياش التابعة لمركز المحلة.

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وشهدت الجلسة موافقة اللاعب علي الانضمام لأبناء السيد البدوي وترحيبه باللعب ضمن صفوف طنطا في الموسم المقبل حال موافقة مجلس إدارة الأهلي على انتقاله لأبناء السيد البدوي، مطالبًا مسئولى طنطا بالدخول في مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة الأهلي.

يذكر أن محمد فخري من ناشئي غزل المحلة وانتقل للنادي الأهلي منتصف الموسم قبل الماضي مقابل مليون و800 ألف جنيه قبل أن يتقدم طنطا بعرض رسمي لاستعارة اللاعب من القلعة الحمراء في الموسم المقبل لدعم صفوف الفريق الصاعد للدوري الممتاز.