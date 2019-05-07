شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز عماد السيد لحراسة مرمى الزمالك بنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع السويسرى توماس جروتز، مدرب حراس مرمى الزمالك، برنامجا خاصا لتجهيز عماد السيد، لحراسة مرمى الأبيض خلال مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربى، التى ستقام يوم 19 من شهر مايو الجارى فى المغرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

ويأتى تجهيز عماد السيد نظرًا لغياب محمود جنش، الحارس الأساسى للفريق، عقب تعرضه للطرد فى نهاية مباراة النجم الساحلى الأخيرة، كما سيحرص جروتز على الحديث مع عماد السيد، والتأكيد على ثقة الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس، فى إمكانياته وقدرته على حراسة عرين الأبيض فى المباراة النهائية، بالإضافة إلى وضع برنامج تدريبى خاص له لرفع مستواه البدنى للوصول لجاهزيته بصورة جيدة.