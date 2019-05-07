خطوة واحدة تفصل إقامة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان في استاد القاهرة

ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على طلب إقامة مباراة العودة لنهائى كأس الكونفدرالية والمقرر لها يوم 26 مايو الجارى على ملعب استاد القاهرة. ويأمل الأبيض في اعتبار المباراة بروفة للملعب قبل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، وهو ما تسمح به لوائح «كاف». يذكر أن الفريق الأبيض تعادل في الإياب مع النجم الساحلي التونسي بدون أهداف، وتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة بعد الفوز في الذهاب بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

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