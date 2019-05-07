قائد صن داونز على أعتاب الأهلي لتدعيم خط الوسط في الموسم الجديد

كشفت مصادر خاصة داخل أروقة النادي الأهلي، أن هناك مفاوضات جادة مع اللاعب كيكانا نجوم ولاعب وسط وقائد فريق صن داونز الجنوب أفريقى، لتدعيم الصفوف الحمراء مع بداية الموسم الكروي المقبل. وكشف المصدر أن إدارة الأهلي أشادت باللاعب بعدما رشحه مدرب الفريق مارتن لاسارتي، لتمتعه بالقوة والسرعة المطلوبة فى لاعب الوسط، فضلاً عن خبراته الأفريقية الكبيرة.

وفتح الأهلى خط المفاوضات مع وكيل اللاعب، لمعرفة جميع التفاصيل المالية الخاصة به، وبعد الوقوف عليها ستتم مقارنتها بأسعار عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام للأحمر فى الفترة المقبلة، حيث يراقب الجهاز الفنى عدداً كبيراً من اللاعبين في نفس المركز. وترغب إدارة الأهلي في تدعيم خط الوسط في ظل تراجع مستوى حسام عاشور فضلا عن طلب هشام محمد الرحيل الموسم المقبل لابتعاده عن المشاركة.

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