الزمالك يُحضر للتخلص من أيمن حفني بخطوة مُبكرة في الميركاتو الصيفي

تدرس لجنة الكرة في نادي الزمالك تقديم عرض جاد إلى نجم وسط نادي الرجاء المطروحي “إبراهيم رخا” لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وفتح الباب أمام رحيل صانع الألعاب الدولي السابق “أيمن حفني” الذي فشل في إثبات نفسه للمدير الفني السويسري “كريستيان جروس”.

ومنعت الإصابات إبراهيم رخا من المشاركة مع الرجاء في أكثر من مباراتين بالدوري المصري الممتاز موسم 2018/2017 والذي شهد هبوط ممثل مرسى مطروح إلى الدرجة الثانية من جديد.

وانضم صاحب الـ 29 عامًا إلى الرجاء في عام 2014 بعدما لفت الأنظار إليه على مستوى صناعة الألعاب وتسجيل الأهداف رفقة نادي طنطا بموسمي 2013/2012 و2014/2013.

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وساهم اللاعب الملقب بـ “عكوكو” في عدد كبير من الأهداف هذا الموسم، ساعدت فريقه على احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة بدوري المظاليم بفارق سبع نقاط عن طنطا المتصدر.

وقال رئيس نادي الرجاء “سعد أبو صندوق” لوسائل إعلام محلية “مسؤولو نادي الزمالك أجروا اتصالات هاتفية بنا للتعرف على الشروط المالية لانتقال رخا إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية القادمة”.

وأضاف “هناك جلسة ستجمعنا في القريب العاجل برئيس الزمالك لوضع الرتوش النهائية على صفقة انتقال رخا إلى القلعة البيضاء”.

ووصف إبراهيم محمد رخا برضا عبد العال الجديد، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، حيث نشأ وترعرع بمدينة بهتيم نفس مسقط رأس عبد العال الذي أكد في لقاء متلفز سابق بأنه اكتشفه وتسبب في انتقاله إلى طنطا فيما بعد.