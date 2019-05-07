الوداد يواجه المجهول في تونس بعد أحداث بركان والصفاقسي!

عبر الاتحاد التونسي لكرة القدم عن غضبه وضيقه من التجاوزات التي تعرض لها نادي الصفاقسي في المغرب قبل مواجهته لنادي نهضة بركان في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، واصفًا إياها بالتصرفات غير اللائقة والتي لا تعكس سمعة المغرب أو علاقة البلدين ببعضهما البعض.

وأعلن الاتحاد في بيان رسمي احتجاجه على ما حدث، مؤكدًا توجيهه لخطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” وخطاب آخر إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم للتحقيق في تلك المخالفات، مع وجود توقعات من وسائل إعلام مغربية بحفظ الشكوى التونسية وغلق الموضوع من قبل الكاف.

وإذا أغلق الكاف الموضوع، قد تتفاقم المشاكل بين تونس والمغرب هذا الشهر، حيث سيتواجه الوداد مع الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراتين.

وبعد تصريحات الاتحاد التونسي، يبدو أن هناك سعي للانتقام مما حدث للصفاقسي عند استقبال بعثة الوداد نهاية الشهر الجاري، إذا لم يتحرك الاتحاد الأفريقي “كاف” لحل الأزمة بطبيعة الحال.

وقال الاتحاد التونسي في بيانه الرسمي “عبرنا عن ضرورة التدخل لتسهيل مهام وفد النادي الصفاقسي وعدم مضايقته بأساليب لم نعتدها من الأندية المغربية. راسلنا وزارة الشؤون الخارجية التونسية لإعلامها بهذه التجاوزات التي لا تليق بسمعة وبعلاقة البلدين لاتخاذ ما تراه صالحًا”.

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واستيقظ لاعبو الصفاقسي ومسؤولوه فجر يوم أمس الأحد على صافرات الإنذار التي ظلت تدوي أكثر من نصف ساعة في مقر الإقامة دون أن تتضح الأسباب.

وكشف الناصر نجاح، رئيس فرع كرة القدم بنادي الصفاقسي، في تصريح لإذاعة “ديوان” الخاصة، إنه اتصل بمراقب المباراة الذي حضر لمقر إقامة الفريق لمعاينة ما حدث وفتح تحقيقًا في الواقعة بالفعل.

واشتكى مسؤولو النادي منذ وصول البعثة إلى المغرب من “عراقيل” من بينها منع الفريق من التدرب في مدينة الدار البيضاء قبل تحوله إلى مدينة وجدة، وتعطل حافلة نقله من المطار وفقدانه لتجهيزات التدريب في مطار وجدة قبل أن يجري استعادتها صباح اليوم.

وسبق للاتحاد التونسي التدخل لمساعدة الترجي في تظلمه أمام الأهلي قبل أيام من نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، حيث شكا المدير الفني للترجي “الشعباني” من سوء استقبال البعثة.

ورد الترجي بمساعدة الاتحاد التونسي الصاع صاعين لمسؤولي الأهلي والصحفيين المصريين باستقبالهم بطريقة جافة للغاية، وتعرضت حافلة الأهلي عند دخولها لملعب رادس للرشق بالحجارة من الجماهير في غياب متعمد للأمن.