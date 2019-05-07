الاصابات تغتال أحلام عثمان ديمبيلي مع برشلونة

أكد طبيب برشلونة عدم قدرة الدولي الفرنسي “عثمان ديمبلي” على اللحاق بأي مباراة من المباريات المتبقية للفريق هذا الموسم بسبب الإصابة العضلية التي ألمت به في مباراة سلتا فيجو أول أمس السبت على ملعب بالايدوس.

واغتالت هذه الإصابة أحلام أغلى لاعب في تاريخ فرنسا للعب مع البرسا في نهائي كأس ملك إسبانيا والمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا بالعاصمة مدريد، إذا ما تمكن فريقه من تجاوز عقبة ليفربول.

وقال النادي في بيان رسمي “الفحوصات أثبتت إصابة ديمبلي في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، وعودة اللاعب للمشاركة مع الفريق في التدريبات والمباريات هذا الموسم ستتوقف على تعافيه من الإصابة في الفترة المقبلة”.

وخرج اللاعب الشاب بعد خمس دقائق من انطلاق مباراة البرسا أمام سلتا فيجو، والتي انتهت بخسارة البلوجرانا بهدفين دون رد، إثر اعتماد المدير الفني فالفيردي على عدة لاعبين من فريق برشلونة B.

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وقال مدرب برشلونة بعد تحدثه مع الطبيب “يبدو أن ديمبلي أصيب بتمزق عضلي. سننتظر لحين إجراء الفحص النهائي ولكن الانطباع المبدئي يشير لإصابته بتمزق عضلي. إنه لاعب مهم لنا وسيكون غيابه صدمة كبيرة للفريق في المباريات المقبلة”.

واستهدف فالفيردي منح نجوم الفريق راحة بدنية للاستعداد بقوة للمباراة الأكثر أهمية أمام ليفربول الإنجليزي يوم غد الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وبعد تأكد غياب عثمان ديمبيلي عن مباراة ليفربول في آنفيل دروود، ينتظر غيابه كذلك عن المباراتين المتبقيتين للفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم، بالاضافة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا والتي يلتقي فيها برشلونة بفالنسيا يوم 25 مايو الجاري.

وقد يصبح هدف برشلونة حاليًا هو علاج اللاعب وتجهيزه للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها في الأول من يونيو، إذا ما تمكن الفريق من التأهل والحفاظ على فوزه العريض الذي حققه بمباراة الذهاب أمام ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة.

تجدر الإشارة إلى أن ديمبيلي عانى من إصابة مشابهة في الفخذ الأيسر خلال مباراة ليون الفرنسي بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بمنتصف مارس الماضي وغاب عن الملاعب لنحو شهر.