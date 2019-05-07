رياضة | أليجري يطلب 6 صفقات نارية للتتويج بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري يطلب 6 صفقات نارية للتتويج بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن مطالب المدرب ماسيميليانو أليجري لإدارة يوفنتوس في فترة ميركاتو الصيف المقبل من أجل تدعيم الفريق الكروي الأول للموسم الجديد.

وحدد أليجري لإدارة اليوفي 6 أسماء لسد احتياجات الفريق الذي ودع دوري أبطال أوروبا على يد أياكس في دور ربع نهائي البطولة.

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واشتملت قائمة رغبات أليجري على كلاً من؛ "فرانشيسكو إيسكو وخاميس رودريجيز، تانجي ندومبيلي، أدريان رابيوت، وبول بوجبا وماتياس دي ليخت".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين بوجبا وريال مدريد حيثُ يرغب الفرنسي زين الدين زيدان في الحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل.

بينما يريد نادي برشلونة التعاقد مع دي ليخت من أجل تعزيز خط دفاعه في الموسم الجديد بجانب أنه قدم عروضاً لإدارة أياكس للتعاقد مع اللاعب الشاب وذلك حسبما ذكرت التقارير.