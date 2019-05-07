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رياضة | ماذا قال كلوب لـ"ميسي" بعد مباراة برشلونة وليفربول؟

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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ، عما قاله للأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فوز برشلونة في ذهاب دور نصف نهائي بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو.

 

وهز ميسي شباك برشلونة مرتين هدفين في فوز الفرق الكتالوني بنتيجة 3-0 على ملعب "كامب نو" في لقاء الذهاب، فيما سيكون الإياب بينهما غدٍ الثلاثاء على الآنفيلد.

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وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "حديثي مع ميسي بعد نهاية اللقاء؟ لا أعلم ربما سألته لماذا فعلت هذا؟".

 

وتابع حديثه: "أينما يلعب ميسي فسيكون من الصعب التعامل معه، وهو يمنح التحكم لبرشلونة في الملعب، أنه لاعب استثنائي".

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