رياضة | موعد مباراة الريان ضد اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الريان ضد اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل إتحاد جدة السعودي اليوم الثلاثاء لمواجهة فريق نادي الريان القطري في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب إستاد جاسم بن حمد بنادي السد لحساب مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقبل المباراة يحتل فريق نادي إتحاد جدة المركز الثاني على لائحة المجموعة برصيد سبع نقاط جمعها الفريق الفريق من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وخسر في لقاء واحد أيضاً.

في المقابل يحتل أصحاب الأرض فريق نادي الريان القطري المركز الرابع والأخير برصيد ثلاثة نقاط فقط بالفوز في مباراة وخسارة ثلاثة ولم يتعادل في أي مباراة حتى الآن.

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وكان لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين في المملكة العربية السعودية قد إنتهى بفوز رفقاء فهد المولد بنتيجة كبيرة إستقرت عند خمسة أهداف مقابل هدف.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش .

وفيما يخص القنوات الناقلة فستكون المباراة منقولة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها علي محمد علي ومشعل الشمري.