رياضة | برشلونة بعد إصابة صلاح: "نتمنى لك الشفاء العاجل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة بعد إصابة صلاح: "نتمنى لك الشفاء العاجل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب المصري الدولي محمد صلاح عن مباراة ليفربول وبرشلونة التي ستجمع بينهنما في إياب نصف نهائي دوري أوروبا يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب "أنفيلد".

وتعرض صلاح لإصابة قوية في رأسه بعد تدخل عنيف مع حارس نيوكاسل خلال مباراة الفريقين في الدوري الانجليزي والتي انتهت بفوز الريدز 3-2.

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وعلّق حساب نادي برشلونة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" على تغريدة حساب ليفربول عن غياب صلاح عن مباراة برشلونة، قائلا: "مثل هذه المباريات للاعبين الكبار، نتمنى لك الشفاء العاجل".

وكان نادي برشلونة قد فاز على ليفربول بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب الأنفيلد.