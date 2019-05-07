اونلاين | كورة ستار WoN Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر تابع لايف مباراة برشلونة الان GoAl

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كورة ستار WoN Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر تابع لايف مباراة برشلونة الان GoAl

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، منافسه فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء 7 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كورة ستار WoN Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر تابع لايف مباراة برشلونة الان GoAl

وستقام المباراة بين فريق برشلونة الإسباني، وفريق ليفربول الإنجليزي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

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كورة ستار WoN Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر تابع لايف مباراة برشلونة الان GoAl

ويغيب اللاعب المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول في المباراة، وذلك بعد إصابته في مباراته الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد، واصتدامه بشكل قوي مع حارس مرمى المنافس، واستبداله أثناء اللقاء، مما سيحتاج إلى راحته لمدة أسبوع على الأقل.

كورة ستار WoN Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر تابع لايف مباراة برشلونة الان GoAl

ومن المتوقع أن يعوض السويسري شاكيري غياب صلاح عن ليفربول في هذة المباراة، حيث سيدفع به يورجن كلوب مدرب الريدز منذ بداية اللقاء على الجهة اليمنى بديلا للمصري، وسوف يبدأ أيضا اوريجي بديلا للبرازيلي فيرمينهو في مركز المهاجم الصريح، بعد إنتهاء موسم روبرتو مع الفريق بسبب الإصابة.