اونلاين | رابط مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر كورة ستار مباراة ليفربول اليوم youtube Liverpool

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رابط مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر كورة ستار مباراة ليفربول اليوم youtube Liverpool

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، منافسه فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء 7 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

رابط مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر كورة ستار مباراة ليفربول اليوم youtube Liverpool

وستقام المباراة بين فريق برشلونة الإسباني، وفريق ليفربول الإنجليزي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

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رابط مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر كورة ستار مباراة ليفربول اليوم youtube Liverpool

ويغيب اللاعب المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول في المباراة، وذلك بعد إصابته في مباراته الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد، واصتدامه بشكل قوي مع حارس مرمى المنافس، واستبداله أثناء اللقاء، مما سيحتاج إلى راحته لمدة أسبوع على الأقل.

رابط مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر كورة ستار مباراة ليفربول اليوم youtube Liverpool

ومن المتوقع أن يعوض السويسري شاكيري غياب صلاح عن ليفربول في هذة المباراة، حيث سيدفع به يورجن كلوب مدرب الريدز منذ بداية اللقاء على الجهة اليمنى بديلا للمصري، وسوف يبدأ أيضا اوريجي بديلا للبرازيلي فيرمينهو في مركز المهاجم الصريح، بعد إنتهاء موسم روبرتو مع الفريق بسبب الإصابة.