اونلاين | تابع مباراة برشلونة ضد ليفربول جودة عالية HD بدون تقطيع (Mohamed Salah )

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابع مباراة برشلونة ضد ليفربول جودة عالية HD بدون تقطيع (Mohamed Salah ) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتحدد اليوم الثلاثاء الضلع الأول لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث يستضيف فريق نادي ليفربول الإنجليزي ضيفه العملاق الكتالوني فريق نادي برشلونة الإسباني في المباراة التي ستجمع الفريقان على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من أعرق البطولات الأوروبية.

وكان الريدز قد وصلوا إلى الدور نصف النهائي بعد أن تخطوا في الجولة الماضية عقبة فريق نادي بورتو البرتغالي بالفوز عليه بهدفين مقابل لا شيء ذهاباً على ملعب أنفيلد قبل أن يكرر الريدز فوزهم إياباً على ملعب المادريجال بأربعة أهداف مقابل هدف.

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في المقابل لم يجد برشلونة أي مشاكل وأقصى مانشستر يونايتد من الدور ربع النهائي بالفوز عليه بهدف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد ذهاباً بهدف مقابل لا شيء فيما كرر رفقاء ليونيل ميسي فوزهم إياباً بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو.

وفي مباراة الذهاب دون ميسي على ثنائية وقاد الهجمة التي جاء منها الهدف الذي أحرزه لويس سواريز لتبقى مباراة اليوم الفرصة الأخيرة قبل وصول البلوجرانا إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2015.

هذا وأعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز غياب الثنائي محمد صلاح وربيرتو فيرمينو عن لقاء اليوم بعد الإصابة التي تعرض لها الأول ضد نيوكاسل وعدم شفاء الثاني من الإصابة التي لحقت به مؤخراً وأبعدته عن مباراة الذهاب.