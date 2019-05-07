اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول (تغطية حية) منقولة عبر قناة beIN SPORTS تابع لايف برشلونة (ليفربول اليوم)

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مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول (تغطية حية) منقولة عبر قناة beIN SPORTS تابع لايف برشلونة (ليفربول اليوم)

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، مع نظيره فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء 7 مايو في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول (تغطية حية) منقولة عبر قناة beIN SPORTSتابع لايف برشلونة (ليفربول اليوم)

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق برشلونة :-

مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول (تغطية حية) منقولة عبر قناة beIN SPORTSتابع لايف برشلونة (ليفربول اليوم)

حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : راكتيتش - بوسكيتس - فيدال - كوتينهو.

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خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول (تغطية حية) منقولة عبر قناة beIN SPORTSتابع لايف برشلونة (ليفربول اليوم)

وستقام المباراة بين فريق برشلونة الإسباني، وفريق ليفربول الإنجليزي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول (تغطية حية) منقولة عبر قناة beIN SPORTSتابع لايف برشلونة (ليفربول اليوم)

بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق ليفربول :-

أليسون - ألكسندر أرنولد – فان دايك - ماتيب - روبرتسون - هندرسون - فينالدوم - فابينهو - شاكيري - ساديو ماني - دانييل ستوريدج.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة لفريق برشلونة على ملعب الكامب نو، حيث يحتاج فريق ليفربول للانتصار بفارق 4 أهداف، من أجل التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.