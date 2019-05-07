اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة Liverpool بث مباشر yAlLA ShoOT nEw

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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة Liverpool بث مباشر yAlLA ShoOT nEw

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، مع نظيره فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء 7 مايو في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويأتي التشكيل المتوقع لفريق برشلونة :-

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حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : راكتيتش - بوسكيتس - فيدال - كوتينهو.

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خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.

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وستقام المباراة بين فريق برشلونة الإسباني، وفريق ليفربول الإنجليزي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

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بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق ليفربول :-

أليسون - ألكسندر أرنولد – فان دايك - ماتيب - روبرتسون - هندرسون - فينالدوم - فابينهو - شاكيري - ساديو ماني - دانييل ستوريدج.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة لفريق برشلونة على ملعب الكامب نو، حيث يحتاج فريق ليفربول للانتصار بفارق 4 أهداف، من أجل التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.