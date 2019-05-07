اونلاين | بدون تقطيع بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول Kora live مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول في دوري الابطال

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بدون تقطيع بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول Kora live مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول في دوري الابطال

يستضيف ملعب الأنفيلد مباراة ثأرية من العيار الثقيل بين فريقي برشلونة وليفربول مساء اليوم الثلاثاء والموافق 7 مايو 2019 وذلك في إطار مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدون تقطيع بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول Kora live مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول في دوري الابطال

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بتفوق برشلونة بثلاثية نظيفة حيث تقدم لويس سواريز بهدف وبعد ذلك أحرز ميسي ثنائيته الرائعة.

بدون تقطيع بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول Kora live مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول في دوري الابطال

ويلتقي ليفربول على ملعبه مع برشلونة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

بدون تقطيع بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول Kora live مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول في دوري الابطال

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وسيدخل نادي ليفربول مباراته ضد برشلونة من أجل عمل ريمونتادا تاريخية أمام رفقاء ميسي إلا أن الريدز سوف يفتقد خدمات الثنائي؛ روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح لإصابتهما.

ويغيب عن صفوف برشلونة جناحه الشاب عثمان ديمبلي لكن فالفيردي لن يتأثر كثيراً بغيابه خصوصاً أنه سيدفع بالبرازيلي فيليب كوتينيو مكانه في مركز الفرنسي.

وسيكون الفائز من مباراة ليفربول وبرشلونة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في النهائي أمام الفائز من مباراة توتنهام وأياكس أمستردام الهولندي.

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي أن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ عصام الشوالي وحفيظ دراجي.