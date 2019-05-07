اونلاين | بث مباشر الأسطورة لايف Ostora Live مباراة برشلونة ضد ليفربول الثلاثاء 7 مايو بي إن سبورت beIN SPORT HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر الأسطورة لايف Ostora Live مباراة برشلونة ضد ليفربول الثلاثاء 7 مايو بي إن سبورت beIN SPORT HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل اليوم برشلونة الإسباني إلى ملعب الأنفيلد لمواجهة فريق نادي ليفربول الإنجليزي في المباراة التي تجمع الفريقان لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدخل برشلونة المباراة بأفضلية الفوز ذهاباً على ملعبهم الكامب نو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء سجلهم الارجنتيني ليونيل ميسي هدفين والأوروجوياني لويس سواريز هدف.

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في المقابل يفتقد ليفربول الذي كانت تمني جماهيره النفس بتحقيق الريمونتادا لخدمات الدولي المصري محمد صلاح الذي أصيب في لقاء نيوكاسل الأخير بالإضافة إلى الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو الذي لم يشارك ذهاباً.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها ستنقل حصرياً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق علي التونسي عصام الشوالي والجزائري حفيظ دراجي من ملعب المباراة فيما سيديرها تحكيمياً الدولي التركي كونيت شاكير.