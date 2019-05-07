شكرا لقرائتكم الأهلى يستأنف تدريباتة قبل مواجهة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الكرة الأول بالأهلى اليوم الثلاثاء استعداداته قبل مواجهة سموحة، المقرر اقامتها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، وهى المواجهة التي يسعى فيها المارد الأحمر للفوز للتقدم أكثر فأكثر من درع الدوري.

ومنح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى لاعبيه راحة سلبية من المران أمس الاثنين، عقب الفوز على النجوم بهدفين نظيفين فى بطولة الدوري العام مساء الأحد الماضي.