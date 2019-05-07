شكرا لقرائتكم الأهلى يستأنف تدريباتة قبل مواجهة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الكرة الأول بالأهلى اليوم الثلاثاء استعداداته قبل مواجهة سموحة، المقرر اقامتها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، وهى المواجهة التي يسعى فيها المارد الأحمر للفوز للتقدم أكثر فأكثر من درع الدوري.
ومنح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى لاعبيه راحة سلبية من المران أمس الاثنين، عقب الفوز على النجوم بهدفين نظيفين فى بطولة الدوري العام مساء الأحد الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يستأنف تدريباتة قبل مواجهة سموحة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.