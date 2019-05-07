شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الكرة الأول بالأهلى اليوم الثلاثاء استعداداته قبل مواجهة سموحة، المقرر إقامتها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، وهى المواجهة التي يسعى فيها المارد الأحمر للفوز للتقدم أكثر فأكثر من درع الدوري.

ومنح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى لاعبيه راحة سلبية من المران أمس الإثنين، عقب الفوز على النجوم بهدفين نظيفين فى بطولة الدوري العام مساء الأحد الماضي.