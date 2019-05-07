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المقاولون العرب يستعد للجونة بمعسكر 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة في إطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة فريق الجونة خلال المباراة التي تجمع الفريقين في اطار منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام .

وأكد محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الفريق يسافر إلى الجونة الخميس المقبل ليدخل في معسكر مغلق قبل مباراة الجمعة التي يستضيفها استاد الجونة في تمام العاشرة مساءً.

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ويفتقد ذئاب الجبل لاعبيه يوسف الجوهري، وطاهر محمد طاهر اللذان يغيبان عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 44 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 31 مباراة حقق المقاولون الفوز في 12 مباراة وتعادل في 8 مباريات أخرى، فيما تلقى الهزيمة في 11 لقاء .  

 

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