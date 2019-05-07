الامارات | جمال عبد الله حارسا لمرمى اتحاد كلباء لموسمين جديدين

شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الله حارسا لمرمى اتحاد كلباء لموسمين جديدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي في حسابه الرسمي "تويتر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تجديد التعاقد مع حارس المرمى جمال عبد الله السراج، لموسمين وذلك تثمينا للمردود الفني المميز الذي قدمه اللاعب في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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